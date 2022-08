Roma, 8 ago. (askanews) – L’attrice americana Jessica Chastain si è recata a Kiev, in Ucraina, e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky.

Dopo una stretta di mano, Zelensky l’ha ringraziata per la sua visita e il suo sostegno, ribadendo quanto siano importanti visite del genere di personaggi famosi, per tenere i riflettori accesi sulla guerra in Ucraina; dal canto suo l’attrice ha detto che il popolo ucraino è incredibilmente “forte e coraggioso”.