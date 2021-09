“Jessica, Lulù e Clarissa non sono vere principesse”: il padre è in carcere e fa il giardiniere

Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié secondo indiscrezioni non sarebbero affatto le discendenti dell'imperatore di Etiopia Hailé Selassié.

Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié: l’indiscrezione

Al GF Vip 6 Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié si sono presentate in qualità di discendenti del negus di Etiopia Hailé Selassié e hanno affermato di aver trascorso la loro adolescenza nel massimo del lusso (addirittura le tre avrebbero maggiordomo e autista personale). La vicenda invece, secondo i rumor in circolazione, non avrebbe nulla di vero e le tre non sarebbero affatto principesse: secondo indiscrezioni il loro padre è Giulio Bissiri, figlio del giardiniere del palazzo imperiale del negus di Etiopia.

Jessica, Lulù e Clarissa: chi è il padre

Sempre secondo i rumor in circolazione il padre delle tre ragazze (che dunque non avrebbe neanche una goccia di sangue reale) sarebbe finito in carcere dopo esser stato fermato a Lussemburgo nei mesi scorsi con un mandato di cattura internazionale per una truffa da ben 10 milioni di franchi. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma non è da escludere che la vicenda venga analizzata nel dettaglio al GF Vip.

Jessica e Lulù: le liaison nella Casa

Nel frattempo nella casa del GF Vip Jessica Hailé Selassié sembra essere sempre più vicina a Samy Youssef (con cui si sarebbe scambiata il primo bacio) mentre Lulù Hailé Selassié ha stretto un legame col nuotatore Manuel Bortuzzo. Le relazioni delle due principesse continueranno anche al di fuori del reality show?