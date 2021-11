La 25enne Jessica Manoni è morta all'improvviso, mentre era in ospedale con febbre e stanchezza profonda: si cerca di capire il perchè

Una morte ancora avvolta nel mistero, che ha gettato nella tristezza più profonda un’intera città: Jessica Manoni, 25 anni, è morta all’improvviso. Si indaga sulle cause del decesso.

Morta a 25 anni Jessica Manoni

Troppio giovane per morire così, all’improvviso, e senza un particolare perchè.

Jessica Manoni, 25 anni, è morta dopo un ricovero all’ospedale di Torrette, dove si era recata perchè stava poco bene. Aveva la febbre alta e stanchezza profonda, nulla di più: ma all’improvviso il suo cuore ha smesso di battere. Per questo si indaga sulle cause che hanno portato la giovane a una morte così prematura. Esclusa la pista Covid, le prime ipotesi parlano di un’infezione o una malattia rara manifestatasi all’improvviso.

Jessica Manoni morta all’improvviso in ospedale

Quel che è certo è che la morte della giovane Jessica Manoni ha gettato un intero paese nello sconforto, che ora si stringe in un abbraccio alla famiglia, ancora scossa per l’accaduto. I funerali si terranno sabato 6 novembre alle ore 10 presso la chiesa di San Marco Evangelista di Castelbellino.

Il ricordo di Jessica, morta a soli 25 anni per cause ancora sconosciute

Sui social l’affetto verso la famiglia della giovane 25enne arriva da ogni parte. “È stato un onore averti avuto come compagna di vita. Eri, sei e sarai sempre la mia forte, unica e bellissima sorella. Dacci la forza di continuare a vivere senza di te, ma per te. Ti amo ora e per sempre” sono le parole pubblicate su Facebook dalla sorella Federica.