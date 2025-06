Jessica Morlacchi svela le sue amicizie dopo il Grande Fratello 2025

Jessica Morlacchi rivela le sue attuali amicizie dopo il GF: chi è rimasto davvero in contatto.

Nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha intrecciato e distrutto rapporti significativi. Con Luca Calvani è sbocciata un’amicizia intensa, ma tra litigi e gelosie, la connessione è stata messa a dura prova. Solo pochi giorni prima dell’eliminazione di Calvani, i due si sono riavvicinati, ma la vera domanda è: che fine hanno fatto le amicizie nate nel reality?

Amicizie e gelosie

Il legame tra Jessica e Amanda Lecciso sembrava solido, ma dopo tre mesi è crollato. Più tumultuoso è stato il rapporto con Helena Prestes. Le due si sono scambiate insulti e persino un bollitore, ma alla fine, durante il loro ritorno nel gioco, hanno trovato la forza di perdonarsi. Ma chi sono le vere amiche di Jessica oggi?

In un’intervista al settimanale Mio, Jessica ha svelato che le uniche con cui continua a mantenere i contatti sono Helena e Mariavittoria Minghetti. “Le amicizie vanno coltivate”, ha dichiarato. “Quando finisce un programma, ognuno torna alla propria vita e io non rincorro nessuno.” La digitalizzazione aiuta, e un semplice cuore su Instagram può mantenere vivi i legami. Ma ci sono anche persone con cui non parla più.

Il silenzio di Luca Calvani

Nonostante la riconciliazione finale al GF, Luca Calvani non si è più fatto sentire. “È stata una grande delusione”, confida Jessica. “C’era una bella sintonia, ma una volta usciti non ci siamo più contattati. Peccato, il nostro abbraccio è stato un momento toccante.” Strano, considerando che Calvani ha spesso speso belle parole su di lei dopo il reality.

Tony Effe e la sua ascesa

Intanto, Tony Effe continua a brillare nel panorama musicale. Dallo scioglimento della Dark Polo Gang ha collezionato successi, con il brano estivo 2024 in collaborazione con Gaia. Il suo album spopola e il gossip non si ferma mai. E dopo un tour in Europa, Tedua ha portato i suoi messaggi di accettazione del corpo, mentre Helena e Javier parlano di una futura famiglia.

Segnalazioni su Temptation Island

Le registrazioni di Temptation Island sono cominciate e i pettegolezzi non mancano. Le prime segnalazioni parlano di coppie con segreti e strategie. Ma chi sono i protagonisti di quest’edizione? Le indiscrezioni si susseguono e i fan sono in trepidante attesa.

Genny Urtis e i suoi affari

Genny Urtis, in un’intervista, ha rivelato i suoi affari in espansione. Ha venduto alcune cliniche e ha acquistato un albergo a Milano. “Ho grandi progetti”, afferma, mentre il mondo del gossip continua a seguirlo.

Rotture e nuove avventure

Intanto, Francesca Tocca e Raimondo Todaro annunciano la loro separazione, una notizia fredda e inaspettata. Nicolò De Devitiis è il nuovo co-conduttore di Battiti Live, ma il suo nome è finito sotto la lente di ingrandimento di alcuni giornalisti. La sua carriera è in evoluzione e gli occhi sono puntati su di lui.

Il dramma di Chiara Pompei

Infine, un episodio drammatico: Chiara Pompei ha tentato di togliersi la vita. Ricoverata, ora sta meglio e torna sui social per rassicurare i suoi fan. Il suo percorso di guarigione è appena iniziato.