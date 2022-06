Jessica Selassié a casa di Deddy? Lei smentisce tutto

Jessica Selassié sarebbe stata avvistata a casa di Deddy: si tratterebbe di una notizia infondata.

Secondo alcune indiscrezioni Jessica Selassié si sarebbe trovata nelle ultime ore a casa di Deddy. Oramai la principessa si è lasciata alle spalle Barù. Jessica ha spiegato come tra lei e il nipote di Costantino della Gherardesca ci sia solo una grande amicizia.

Riguardo a Deddy non c’è molto da dire al momento, se non che il cantante che ha preso parte ad Amici 20 sarebbe attualmente single. Tornando all’argomento principale, Jessica ha infine chiarito la questione su Instagram smentendo la presunta relazione con Deddy.

Jessica Selassié a casa di Deddy: la segnalazione

Proprio qualche ora fa a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione secondo cui Jessica Selassié e Deddy (all’anagrafe Dennis Rizzi) sarebbero stati assieme, presso l’abitazione del cantante.

In realtà il fraintendimento è nato a causa di una pubblicazione da parte di Selassié, nelle storie Instagram, della scritta “Weekend Vibes”. Sullo sfondo c’era un muretto. I fan più arguti hanno notato una somiglianza tra il muretto pubblicato da Jessica e quello dell’abitazione di Deddy, che appare alle spalle dell’artista in alcune foto pubblicare sui social. Da qui è nata l’ipotesi che i due avessero iniziato un flirt.

La principessa smentisce la voce

A mettere fine all’indiscrezione relativa a una relazione tra Jessica Selassié e Deddy è stata proprio la principessa di origine etiope. Tramite una storia su Instagram, Jessica ha risposto con un secco “c******” affinché i follower non cadano in false illusioni. Un misunderstanding che ha fatto ipotizzare ai più un flirt in realtà mai nato.