Jessica Selassié affronta Basciano: “Mi hai preso in giro”

Jessica Selassié ha affrontato Alessandro Basciano, che dopo aver mostrato interesse verso di lei ha corteggiato anche Sophie e Soleil.

Jessica Selassié si è sentita presa in giro da Alessandro Basciano che, dopo aver manifestato interesse nei suoi confronti, ha fatto delle avances anche a Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Jessica Selassié contro Alessandro Basciano

Jessica Selassié non ha preso affatto bene il comportamento di Alessandro Basciano nei suoi confronti e infatti ha deciso di affrontare la new entry del GF Vip 6 faccia a faccia.

“Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio. Mi sono sentita presa in giro”, ha tuonato Jessica dopo che, nei giorni scorsi, era stata corteggiata da Alessandro Basciano nella casa di Cinecittà.

Jessica Selassié: la replica di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha replicato cercando di giustificarsi, ma Jessica Selassié non sembra convinta delle sue scuse (specie vista la notte trascorsa da Basciano in compagnia di Sophie Codegoni). “Io sono entrato qua e rido e scherzo con tutti. Ok? Se lo faccio io c’è un doppio senso in tutto quello che faccio. Detto questo, l’ho detto anche in confessionale, non rimangio quello che penso su di te. Questo però non vuol dire che si devono creare situazioni dove non ci parliamo o di imbarazzo.

Io ad oggi non mi sono baciato con nessuna. Però capisci? Se Biagio abbraccia Soleil non succede niente, se io abbraccio Soleil significa che ci sto provando. Se io parlo con te e ti faccio come battuta ‘sarò il tuo principe’ significa che ci sto provando, se te lo dice Davide non succede niente. Sono sempre stato coerente e sincero”, ha dichiarato, e ancora: “Io parlo con tutte allo stesso modo, ma come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte insieme.

Ma non ci sarebbe un secondo fine. Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro”.

Jessica Selassié: lo sfogo

Jessica Selassié è rimasta evidentemente ferita dal comportamento di Basciano che, a quanto pare, non sarebbe alla reale ricerca dell’amore nella casa del reality show. La questione tra i due avrà ulteriori sviluppi?