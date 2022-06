Jessica Selassié e Barù a cena con Davide Silvestri: cos’è successo

Jessica Selassié e Barù hanno trascorso una serata in compagnia di Davide Silvestri e la sua futura sposa. Tutto quello che c'è da sapere.

Jessica Selassié ha trascorso una serata con Barù, Davide Silvestri e la sua futura moglie, Alessia Costantino, presso il temporary restaurant che l’enologo ha aperto a Milano.

Jessica Selassié e Barù: la cena con Davide Silvestri e Alessia

Ancora non è chiaro in che rapporti siano Jessica Selassié e Barù e mentre in rete circolano voci riguardanti un presunto incontro avuto dall’enologo e dalla modella Ludovica Perissinotto, lui e Jessica Selassié hanno svelato di essere a cena con Davide Silvestri e la futura sposa, Alessia Costantino, nel locale che Barù ha aperto a Milano. I quattro hanno trascorso una serata all’insegna del divertimento e dell’amicizia, ma al momento non è dato sapere come stiano veramente le cose tra Jessica e Barù, che sembrano essere soltanto buoni amici.

I sentimenti di Jessica e Barù

Jessica Selassié non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per l’enologo che invece, dal canto suo, ha confessato di considerarla solamente una buona amica.

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta.

Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini.

Io e Jessica ci seguiamo sui social ma io ho 40 anni che vuol dire ci seguiamo i social ma di che mi tocca parlare”, ha dichiarato l’enologo in merito alla relazione con la vincitrice del GF vip.