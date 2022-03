Jessica Selassié e Barù beccati insieme a Milano: fan in estasi

Jessica Selassié e Barù beccati insieme a Milano: i due hanno deciso di darsi una possibilità?

Buone notizie per i fan dei Jerù: Jessica Selassié e Barù sono stati pizzicati insieme a Milano. Stando a quanto sostengono i beninformati, la principessina ha deciso di rimanere nel capoluogo lombardo e non ripartire per Roma con le sorelle proprio per incontrare il nobile toscano.

Jessica Selassié e Barù insieme a Milano

Con la fine del GF Vip, le speranze di rivedere insieme Jessica Selassié e Barù sembravano pochissime. Eppure, nelle ultime ore, i fan dei Jerù sono tornati a sognare. Secondo i beninformati, la principessa etiope e il nobile toscano si sono incontrati a Milano per registrare la puntata di Verissimo. Subito dopo, la vincitrice del reality sarebbe dovuta tornare a Roma, ma ha preferito rimanere ai piedi della Madonnina per trascorrere la serata con il nipote di Costantino della Gherardesca.

I fan dei Jerù in estasi

Mentre Clarissa e Lulù Selassié sono tornate a Roma, Jessica ha deciso di fermarsi a Milano per trascorrere del tempo con Barù. La notizia si è diffusa sui social in un lampo e i fan dei Jerù sono andati in estasi. E’ bene sottolineare che, al momento, non ci sono scatti o dichiarazioni che confermano l’incontro. La principessa etiope continua ad essere latitante dai social, mentre il nobile toscano non è mai stato un fan accanito del mondo virtuale.

Jessica e Barù insieme: sta nascendo qualcosa?

Secondo alcuni esperti di gossip, tra Jessica e Barù non nascerà mai nulla oltre ad una semplice amicizia. Prima che uscisse la notizia dell’avvistamento a Milano, Deianira Marzano sottolineva che i due, dopo l’uscita dal GF Vip, non si erano più visti. Amedeo Venza aggiungeva: “dopo la finale non si sono più rivisti e fonti vicine a loro fanno sapere che Jessica non è trepidante di vederlo (e fa bene aggiungerei)“.

Se le voci sulla Selassié e Barù dovessero essere vere, gli esperti di gossip avrebbero preso una cantonata.