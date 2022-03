Jessica Selassié, anche il look per la finale del GF Vip vince: fan stregati dallo stile sposina.

Jessica Selassié ha vinto il GF Vip 6, concretizzando il suo sogno. La principessa etiope, entrata in Casa come una semi sconosciuta, è riuscita a farsi amare dal grande pubblico. Non solo come persona, la princess ha catturato l’attenzione anche per i look delle dirette.

Quello della finale, poi, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Jessica Selassié: il look per la finale del GF Vip

Il percorso al GF Vip è servito a Jessica Selassié per far uscire la sua vera personalità. Entrata in gioco come succube delle sorelle Clarissa e Lulù, la maggiore delle princess è riuscita a far vedere la vera sé, quella che da tempo cercava di emergere. Non ha solo vinto la sesta edizione del reality più spiato d’Italia, ma si è data finalmente la possibilità di esistere come persona, non soltanto come “sorella di”.

Jessica è stata apprezzata dal grande pubblico anche per i look che ha mostrato nel corso delle dirette. L’abito scelto per la finale ha lasciato tutti a bocca aperta. Un vestito lungo, modello sirena con tanto di strascico.

L’abito di Jessica è firmato Celebrity Sposa

L’abito scelto da Jessica per la finale è firmato Celebrity Sposa, brand napoletano che si occupa di vestiti da cerimonia. Completamente ricoperto di perline e cristalli, ha una gonna aderente e una scollatura molto profonda.

A completare il look, la Selassié ha sfoggiato un paio di sandali col tacco a spillo in tinta di Albano. La ciliegina sulla torta? Orecchini pendenti, decorati con pietre colorate e brillanti. L’outfit della principessa etiope è stato apprezzato dai fan, che hanno fatto notare anche la sua metamorfosi in fatto di moda.

La metamorfosi di Jessica Selassié

La Selassié non è cambiata soltanto da un punto di vista caratteriale, la sua metamorfosi ha riguarda anche lo stile.

Entrata al GF Vip con un abito eccentrico e un tantino too much, Jessica ha pian piano modificato i suoi look, allontanadosi dagli outfit delle sorelle. Il vestito della finale, sofisticato ed elegante, ne è la prova.