Jessica Selassié pronta a rivedere Barù dopo la fine del GF Vip: le sue parole

Jessica Selassié ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Barù e ha confessato se si rivedranno fuori dalla Casa.

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip Jessica Selassié ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Barù e su cosa i due si sarebbero detti nascosti nella capanna del reality show.

Jessica Selassié e Barù

Dopo il suo trionfo al GF Vip 6, Jessica Selassié ha svelato cosa si sarebbero detti lei e Barù lontano da occhi indiscreti.

“Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto era vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà più ci siamo comunque voluti bene”, ha dichiarato la principessa, e ancora:

“Se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa ho capito sotto la capanna con lui? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma.

Quindi ci rivedremo”. Poi ha concluso: “Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”.

Jessica Selassié: la vittoria e le liti con la sorella

Con i 100mila euro vinti al GF Vip Jessica Selassié ha fatto sapere che, se potrà, cercherà di aiutare suo padre. La principessa ha anche confessato quanto sia grata ad Alfonso Signorini per averle permesso di partecipare al reality show e ha dichiarato che le ultime settimane con la sorella Lulù sarebbero state in assoluto le più difficili per lei:

“Quando è uscita Clarissa e sono rimasta da sola con Lulù, è stato molto difficile gestirla.

Lulù è una dai mille capricci, che richiede mille attenzioni, anche quando non ha bisogno. Io ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch’io”, ha ammesso.