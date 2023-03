Jet russo contro drone Usa, sale la tensione: caccia britannici intercettano un aereo russo mentre fra Washington e Mosca è ormai in atto un vero braccio di ferro negli spazi aerei dei paesi baltici. L’episodio della collisione fra un caccia di supremazia russo ed un drone “Reaper” Usa ha alzato molto i toni del confronto a margine della guerra in Ucraina. Da quanto si apprende caccia della Royal Air Force britannica e dell’aeronautica tedesca hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell’Estonia.

Caccia UK intercettano un aereo russo

Lo annuncia la Bbc in un tweet. Da quanto si apprende l’aereo russo, un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, era in volo fra l a contesa enclave russa di Kaliningrad e San Pietroburgo. Ad un certo punto il grosso velivolo è transitato sullo spazio aereo estone, sul Baltico, senza annunciare il suo passaggio al controllo aereo di Tallinn. A quel punto è partito il protocollo “scramble” Nato e due aerei lo hanno intercettato.

Dopo l’incidente tensione altissima

Si tratta di due Typhoon decollati per l’occasione, uno tedesco, l’altro britannico. I due aerei hanno scortato l’Il-78 fuori dallo spazio estone. Purtroppo il rischio di un allargamento del conflitto è concreto e dopo il caso jet-drone la Russia ha chiesto agli Usa di mettere fine a quelle che chiama le “inaccettabili attività militari vicino ai confini russi”.