Jill Biden alla Naval Support Activity Naples Middle High School

Milano, 2 nov. (askanews) – Jill Biden visita la Naval Support Activity Naples Middle High School, presso la base di Gricignano d’Aversa, in Campania. Prosegue verso sud la visita iniziata per la first lady, di origini italiane, a Roma e in Vaticano. E lei si rivolge ai giovani: una sfida speciale per uno studente è avere un membro della famiglia che serve nell’esercito degli Stati Uniti.

“Non tutti sanno cosa vuol dire essere nei vostri panni.

Affrontate sfide uniche e le vostre storie non vengono sempre raccontate.”

E poi nella patria della buona tavola, inevitabile per la moglie del presidente americano ricordare i nonni, di origine siciliana. E dare una mano in cucina, sfoderando quel talento che per la first lady è genetico, come la sua simpatia.