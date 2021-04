Jill Biden, moglie dei neopresidente americano Joe Biden, è recentemente apparsa con un look rock fin troppo audace: i commenti sui social

La first lady americana Jill Biden è stata recentemente fotografata mentre scendeva dall’Air Force One di ritorno da un volo in California. La 69enne, moglie del neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è tuttavia apparsa con un look decisamente eccentrico. Stivaletti rock, minigonna in pelle e calze a rete nere, Jill ha di fatto letteralmente mandato in tilt i social network.

Ricordate le critiche a Melania Trump perchè, secondo i soloni dell’informazione, doveva imparare la diplomazia dell’abito? Bene. Vogliamo parlare di Jill Biden che, con calze a rete e stivaletti, sembra Madonna ad un concerto?… oppure adesso è considerato un attacco sessista? pic.twitter.com/1Q117FA2N8 — Diego M (@laltrodiego) April 8, 2021

Il look total black della donna è stato infatti subito giudicato come una mise decisamente audace, ben diversa da quelle più sobrie delle altre occasioni ufficiali a cui ha presenziato. Chiaramente, come detto, i commenti di fan e delatori non si sono fatti attendere, manifestando pieno sgomento per la scelta fatta.

Who wore it better ? Jill Biden or First Lady Melania Trump pic.twitter.com/qPOJKNB94Y — Terrence K. Williams (@w_terrence) April 5, 2021

Qualcun altro è andato persino oltre affermando che Jill Biden non abbia più l’età per certe scelte di stile. Altri, tuttavia, si sono apertamente schierati in difesa della moglie del presidente americano. Per esempio una giornalista della Casa Bianca ha decretato che il look della first lady sia stato “un sexy sofisticato”, mentre altri ammiratori hanno precisato che la signora Biden può indossare quel che vuole.