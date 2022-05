Jill Biden in Romania serve il pasto ai soldati Usa

Milano, 6 mag. (askanews) – La first lady Jill Biden è in Romania, dove ha visitato la base aerea di Mihail Kogalniceanu, incontrando i soldati e servendo loro il pasto in mensa.

Sabato a Bucarest dove incontrerà i membri del governo della Romania, il personale dell’ambasciata degli Stati Uniti, gli operatori umanitari e gli educatori che stanno insegnando ai bambini ucraini sfollati.

Domenica invece visiterà il confine slovacco con l’Ucraina e visiterà un centro per rifugiati gestito localmente e una scuola, dove conoscerà i servizi offerti ai rifugiati e ascolterà le loro storie.

Ultima impegno ufficiale, l’incontro con la Presidente della Slovacchia Zuzana Caputova al palazzo presidenziale di Bratislava.