Jim Carrey contro Will Smith: ciò che è avvenuto alla notte degli Oscar è "disgustoso".

Jim Carrey si è scagliato contro Will Smith per quanto avvenuto durante la notte degli Oscar 2022. L’attore non ha affatto apprezzato lo schiaffo del collega al presentatore Chris Rock e l’ha accusato di aver rovinato la serata a tutti i presenti.

Jim Carrey contro Will Smith

Mentre tanti hanno apprezzato il comportamento di Will Smith agli Oscar 2022, altrettanti lo hanno criticato aspramente. Tra questi ultimi c’è Jim Carey che, raggiunto da CBS, si è scagliato contro il collega. A suo dire, lo schiaffo che ha donato a Chris Rock in diretta televisiva rimarrà per sempre un’offesa e nessuno potrà mai cancellarla. Jim ha dichiarato:

“Non hai il diritto di salire sul palco e prendere a sberle qualcuno in faccia perché ha pronunciato delle parole”.

Non solo, Carrey si è scagliato anche contro i colleghi che hanno applaudito Smith per la vittoria dell’Oscar come miglior attore. Secondo lui, la stending ovation che ha ricevuto Will è stata “disgustosa“.

Il pensiero di Jim Carrey

Jim ha tuonato:

“Sono disgustato dalla standing ovation. Ho provato la sensazione che Hollywood abbia perso in massa la spina dorsale. Ho pensato fosse un chiaro segnale che non siamo più il club cool della situazione. (…) Avrebbe dovuto essere accompagnato fuori dalla sala. Io avrei annunciato questa mattina che stavo facendo causa a Will Smith per 200 milioni di dollari. Quel video esisterà per sempre. Sarà ovunque. Quell’insulto continuerà davvero a lungo”.

Se Carrey fosse stato al posto di Chris Rock avrebbe senz’altro denunciato Smith. Non solo, gli avrebbe chiesto anche una certa somma di risarcimento.

Jim Carrey non giustifica Will Smith

Jim ha proseguito:

“Puoi urlare la tua disapprovazione dal pubblico, mostrare il tuo dissenso, dire qualcosa su Twitter. (…) La reazione è venuta fuori dal nulla perché Will ha qualcosa dentro di sé che gli causa frustrazione e gli auguro il meglio, davvero. Non ho nulla contro Will Smith, ma ha rovinato il momento scintillante di tutte le persone presenti ieri sera. Le persone lavorano duramente per arrivare in quel posto e avere quel momento sotto i riflettori per avere il premio per il lavoro che hanno compiuto così duramente. Si deve affrontare molto quando si è nominati agli Oscar ed è stato davvero egoista rovinare quel momento a tutti”.

Smith replicherà? Staremo a vedere, ma è assai improbabile che ciò avvenga.