Dopo aver bollato il mondo di Hollywood come "senza spina dorsale" per il caso di Will Smith Jim Carrey è pronto a lasciare il cinema per sempre

Jim Carrey è seriamente pronto a lasciare il cinema per sempre, il popolarissimo attore comico ha spiazzato tutti rispondendo ad una domanda di Access Hollywood su un eventuale film biografico con Dolly Parton. Tutti si aspetttavano una risposta e la risposta è arrivata come una doccia fredda: “Sento di aver fatto abbastanza con la mia carriera e sono pronto a condurre una vita tranquilla fuori dai riflettori”.

Jim Carrey pronto a lasciare il cinema

Poi Carrey ha ammesso che potrebbe derogare dalla sua decisione se gli venisse “offerto un progetto davvero importante”. Un progetto come quello ad esempio di interpretare il partner musicale della Parton, Porter Wagoner. Resta il fatto che alla domanda ulteriore Jim ha risposto: “Beh, mi ritiro. Si probabilmente. Sono abbastanza serio”.

“Ne ho abbastanza ed ho fatto abbastanza”

E ancora: “Mi piace molto la mia vita tranquilla e mi piace molto dipingere su tela e amo davvero la mia vita spirituale e mi sento, e questo è qualcosa che potresti non sentire mai dire da un’altra celebrità finché esiste il tempo: ne ho abbastanza.

Ho fatto abbastanza“. Recentemente Jim ha bollato la comunità di Hollywood come “senza spina dorsale” per l’endorsement generale a Will Smith quando ha ricevuto il premio come miglior attore agli Oscar, meno di un’ora dopo aver picchiato Chris Rock per la battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith.