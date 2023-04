Joaquin Cortes in ospedale: "Sono svenuto mentre giocavo con i miei figli"

Il ballerino spagnolo Joaquin Cortes ha accusato un malore mentre stava giocando con i suoi figli ed è stato portato d’urgenza in ospedale.

Joaquin Cortes in ospedale: i dettagli

Joaquin Cortes ha annunciato via social i suoi fan sulle sue condizioni dopo essersi mostrato su un letto d’ospedale ed aver svelato di aver avuto un malore che ha reso necessario il suo ricovero. Al momento non è dato sapere da cosa sia stato causato il malore del ballerino che, attraverso i social, ha specificato di essere in attesa di una diagnosi da parte dei medici. Nei giorni scorsi Cortes avrebbe accusato sintomi quali debolezza, tosse e mal di schiena:

“Sono svenuto subito. Sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologi”, ha affermato via social, aggiungendo anche di aver chiesto a sua moglie di guidare a causa della sua vista annebbiata. “Ho dovuto chiedere a Monica di prendermi il volante perché non vedo niente… Sono stati momenti di angoscia, ma sono durato solo secondi”, ha ammesso. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi sono in attesa di sapere cosa abbia avuto il ballerino e gli stanno inviando il loro messaggi di solidarietà e di calore attraverso i social.