Joe Bastianich & La Terza Classe presentano il singolo, “This Good Man”: dal 18 dicembre inizia il tour

Joe Bastianich & La Terza Classe presentano il nuovo singolo, “This Good Man”, accompagnato dal videoclip ufficiale. Dal 18 dicembre, inoltre, saranno in tour nei club e teatri italiani.

Joe Bastianich è una star non solo nel mondo della ristorazione: la sua travolgente passione per la musica lo ha portato a incontrare La Terza Classe e nasce così “This Good Man”.

La canzone ha il sapore degli ampi spazi aperti, con un uso sapiente di armonie vocali e strumenti a corda acustici, come nella tradizione Country e Bluegrass.

È la contaminazione il punto di forza del brano. L’unione di un artista nato e cresciuto negli Stati Uniti, dove questa musica si è sviluppata grazie alle immigrazioni europee di Irlanda, Scozia e Inghilterra, e una band napoletana di puro folk, come La Terza Classe, rende il sound di “This Good Man” molto moderno e sempre coinvolgente.

Joe Bastianich è perfetto nella fusione armonica con le altre voci della band e i suoni caratterizzanti di banjo, contrabbasso e spazzole, nonché di armonica e chitarre acustiche, tutti strumenti fondamentali nell’espressione di questo genere musicale.

Il risultato è una cavalcata sostenuta e incalzante.

Il pezzo è stato scritto e arrangiato in concomitanza con la recente pandemia. L’ispirazione delle parole scritte da Joe Bastianich viene da avventure e storie autobiografiche, legate ad avvenimenti accaduti nel corso della sua lunga carriera.

La canzone ricorda che non si può cambiare quello che è stato detto o fatto, che errori e difficoltà sono le insidie che possono portare a perdersi “sulla strada della fama” (There was a time I played the game / I Lost myself on the road to fame) e che c’è un prezzo da pagare, ma che ritrovarsi porta a una crescita umana e una consapevolezza che fanno della vita un posto migliore.

Joe Bastianich & La Terza Classe, dal nuovo singolo alle date del tour

Joe Bastianich & La Terza Classe saranno in tour dal 18 dicembre, girando l’Italia con la loro musica.

