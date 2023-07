Joe Biden accolto da Re Carlo III al Castello di Windsor

Windsor, 10 lug. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden è atterrato al castello di Windsor per il suo primo incontro con Re Carlo III dalla sua incoronazione a cui non aveva partecipato, inviando in sua vece, la moglie Gill. Dopo aver salutato calorosamente il monarca, Biden ha ascoltato l’inno nazionale degli Stati Uniti prima di ispezionare la Guardia d’Onore composta dalle Guardie gallesi.

Durante questo “te” a castello, il sovrano e Biden incontreranno leader finanziari e filantropici che illustreranno i risultati di un forum di mobilitazione per la finanza climatica su come sostenere le nazioni più povere.

I precedenti incontri recenti fra Biden e il re risalgono al 2021 quando il presidente Usa aveva incontrato l’allora principe del Galles alla riunione del G7 in Cornovaglia e quindi alla Cop26 di Glasgow.