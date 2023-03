Joe Biden arriva in Canada accolto dal premier Justin Trudeau

Ottawa, 24 mar. (askanews) – Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in Canada per un colloquio con il Primo Ministro Justin Trudeau su alcune delle sfide più difficili del mondo. Gli Stati Uniti e il Canada hanno anche raggiunto un accordo che consente di respingere i richiedenti asilo che tentano di attraversare il confine tra i due paesi in porti di ingresso non ufficiali. A riferirlo è la CNN, secondo cui l’annuncio sarà fatto al termine della visita del presidente Biden a Ottawa.

Il nuovo accordo amplierà il trattato pre-esistente, il Safe Third Country Agreement, dove si prevede che i richiedenti asilo chiedano la protezione nel primo paese sicuro in cui arrivano. A seguito di questa modifica i migranti che tentano di entrare in Canada dagli Stati Uniti nei porti di ingresso ufficiali verrebbero respinti.

Come parte dell’accordo, il Canada avrebbe anche accettato di creare un programma che consentirebbe a 15.000 migranti in fuga da violenze, persecuzioni e difficoltà economiche nel Sud e Centro America di chiedere asilo nel Paese.