Joe Biden, cosa dirà il presidente USA nel suo discorso a Varsavia

In visita a Varsavia, il presidente degli USA Joe Biden affronterà nel suo discorso temi centrali come la guerra in Ucraina. Ecco cosa dirà.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden pronuncerà alle 18 da Varsavia un discorso molto atteso. Saranno diversi i temi che il capo di Stato statunitense affronterà. Ad anticiparlo è stata la stessa Casa Bianca che ha reso noto che Biden non solo sottolineerà l’importanza di perseguire la strada di un “mondo libero” e unito, ma verrà anche dedicata una riflessione sulla guerra in Ucraina.

Cosa dirà il presidente Biden a Varsavia

Ad ogni modo quella del presidente degli USA Biden si preannuncia essere una mattinata carica di impegni. Il capo della Casa Bianca è atteso al Palazzo Presidenziale dove incontrerà il suo rispettivo polacco Andrzej Duda. In questa sede – riporta AGI – verrà affrontata la questione di come gli USA “insieme agli alleati e i partner, stanno rispondendo alla crisi umanitaria e dei diritti umani”.

Si recherà poi allo stadio PGE Narodowy dove alle ore 14.30 incontrerà un gruppo di rifugiati. In questa occasione saranno presenti anche il sindaco di Varsavia e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.

L’incontro di Biden con due ministri ucraini

Infine la visita a Varsavia sarà l’occasione per Biden di incontrare Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov rispettivamente i ministri degli Esteri e della Difesa dell’Ucraina. La Casa Bianca ha annunciato che ad affiancare il presidente statunitense ci saranno i corrispettivi Antony Blinken e Lloyd Austin.