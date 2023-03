Joe Biden è stato operato per un tumore alla pelle: il presidente USA sta bene

La Casa Bianca ha informato i milioni di cittadini statunitensi nelle scorse ore di un importante intervento chirurgico al quale si è dovuto sopporre di recente l’attuale presidente USA Joe Biden. Lo scorso febbraio, il politico democratico è infatti finito sotto ai ferri per l’asportazione di un tumore alla pelle.

Il comunicato

A quanto pare, stando alla nota stampa ufficiale rilasciata dall’organo statunitense, il tumore alla pelle di Joe Biden è apparso nel corso di uno screening di routine. Ci sono in ogni caso buone notizie da parte dei medici che l’hanno seguito: qui sotto il commento del medico di Biden, Kevin O’Connor:

Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso e non sono necessari ulteriori trattamenti. Biden proseguirà con i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria in corso.

Lo screening nel corso del quale è stato riscontrato il cancro ha fatto parte di un check-up routinario dello stato di salute del presidente 80enne, che secondo i medici è in realtà risultato “in salute e idoneo al dovere”.

Il cancro di Joe Biden

In base alle informazioni trapelate, il cancro di Joe Biden sarebbe un carcinoma a cellule basali, una delle forme di cancro alla pelle più diffuse fra gli statunitensi ma, per fortuna, non uno fra i più pericolosi visto che tende a non diffondersi in metastasi. Secondo il dottore di Biden, inoltre, “L’area è guarita bene”.