Joe Biden insulta un giornalista e a microfono acceso gli dà del “figlio di p….na”

Peter Doocy gli fa una domanda su inflazione ed elezioni di midterm e Joe Biden insulta il giornalista e a microfono acceso gli dà del “figlio di p….na”

Stanno facendo il giro del pianeta i lanci e i frames di Joe Biden che insulta un giornalista e non accorgendosi che aveva il microfono acceso gli dà del “figlio di p….na”. L’ennesima gaffe del Presidente Usa che ha risposto in malo modo ad una domanda di economia arriva in un momento in cui forse il capo della Casa Bianca è frastornato dalla crisi in Ucraina ma tant’è.

La risposta che non ti aspetti, forse: quella di Joe Biden che insulta un giornalista

Chiariamola: Biden ha quasi 80 anni ed è un gaffeur talmente patentato che la buonanina di Filippo di Edimburgo, il profeta degli svarioni live, a suo confronto pare il Dalai Lama. Trump, che di delicatezza non è mai stato un sensei, per stuzzicarlo in campagna elettorale lo chiamava “Sleepy Joe”

La domanda di Doocy a Joe Biden su inflazione e midterm e il presidente che non gradisce e insulta un giornalista

Il dato è che Joe Biden non si è accorto che il microfono era acceso ed ha risposto a modo suo al giornalista Peter Doocy, che gli chiedeva conto dell’inflazione e della possibilità che il tema diventasse centrale in vista delle elezioni di midterm. Insomma, Doocy gli chiedeva se l’economia fosse un rischio per la sua popolarità e Biden gli ha dato dello “stupido figlio di p….na”. Da noi in determinati contesti significherà pure furbo, ma negli Usa significa una cosa sola e non è skill da smaliziato upgrade.

Il microfono cattura le parole di Joe Biden che insulta un giornalista e le rimanda agli ascoltatori

Il microfono funzionava alla perfezione ed ha rimandato la risposta non certo economica del presidente in giro per la sala, e da qualche ora per il mondo. Poche ore dopo Biden, giuriamo che è vero, è andato ad una convention economica sugli apparecchi acustici. Ecco.