Joe Biden: “Per l’amor di Dio, Putin non può restare al potere”

Roma, 27 mar. (askanews) – Il discorso di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, da Varsavia ha scatenato le polemiche soprattutto per il momento – non inserito nel testo distribuito alla stampa, in cui dice di Vladimir Putin “per l’amor di Dio, quest’uomo non può restare al potere”.

Più tardi la Casa Bianca ha diramato una parziale smentita: Biden, ha detto, non parlava di una rimozione dal potere del presidente russo; intendeva dire che Putin non deve avere potere sui paesi confinanti.

“Avremo un futuro diverso, un futuro più luminoso radicato nella democrazia e nei principi, nella speranza e nella luce, dell’onestà e nella dignità, nella libertà e nella possibilità. Per l’amor di Dio quest’uomo non può restare al potere” ha detto Biden. “Un dittatore intento a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore di un popolo per la libertà. La brutalità non sgretolerà mai il loro desiderio di essere liberi.

L’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia perché i popoli liberi rifiutano di vivere in un mondo disperato e buio”.

E ancora: “Ora l’aggressione di Putin ha tagliato voi, il popolo russo, fuori dal resto del mondo. Sta riportando la Russia al 19esimo secolo. Voi non siete questo. Questo non è il futuro che meritate per le vostre famiglie e i vostri figli. Vi dico la verità, questa guerra non è degna di voi, il popolo russo. Putin può e deve mettervi fine”.