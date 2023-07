Joe Biden sceglie una donna a capo della Us Navy

Milano, 22 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto una ammiraglia per guidare la Marina militare statunitense: a capo della Us Navy, nella posizione di responsabile delle operazioni navali, ci sarà dunque Lisa Franchetti. La nomina deve essere formalmente confermata dal Senato.

Franchetti, 59 anni, ha svolto ruoli di comando a tutti i livelli, guidando la Sesta flotta statunitense e le forze navali in Corea. È stata la seconda donna in assoluto a diventare ammiraglio a quattro stelle e ha svolto diversi incarichi, tra cui comandante di un cacciatorpediniere navale e per due volte comandante del gruppo d’attacco delle portaerei.

Franchetti ha ricoperto anche il ruolo di direttore per la strategia, i piani e la politica dello Stato maggiore ed è stata responsabile delle forze nel Mar Nero e zone limitrofe, in particolare in prossimità della marina russa.