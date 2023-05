Un messaggio scritto a mano che ha il tono di un impegno sovrumano: Joe Biden ha fatto la solenne promessa al G7: “Libereremo il mondo dalle armi nucleari”. Il presidente Usa l’ha messa nero su bianco sul libro visite del Peace Memorial Museum di Hiroshima. Lo scopo è lottare per un mondo libero dalle armi nucleari e l capo della casa Bianca ha suggellato quella lotta nel luogo dedicato alle vittime della prima bomba atomica sganciata nel 1945 dagli Usa.

“Libereremo il mondo dalle armi nucleari”

Ha scritto Biden: “Possano le storie di questo Museo ricordarci tutti i nostri obblighi per costruire un futuro di pace”. Biden era presente con gli altri leader del G7, all’apertura del summit. Poi ha aggiunto: “Insieme continuiamo a fare progressi verso il giorno in cui potremo finalmente e per sempre liberare il mondo dalle armi nucleari”.

Il premier giapponese e il suo augurio-impegno

Le parole di presidente Usa hanno trovato eco ed argomenti omologhi anche nel messaggio scritto del primo ministro giapponese Fumio Kishida che scrive “in qualità di presidente del G7” in una “storica occasione per realizzare un mondo senza armi nucleari“. L’allusione non è solo concettuale perché in agenda del G7 c’era anche la “scellerata politica di minaccia nucleare” mesa in atto da Vladimir Putin.