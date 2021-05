Joe Lara morto con la moglie in un incidente aereo: fu Tarzan nella serie degli anni 90

Lutto nel mondo del cinema: l'attore Joe Lara, popolare interprete di Tarzan, si trovava a bordo di un jet privato che è precipitato in Tennessee

L’attore statunitense, noto soprattutto per aver interpretato Tarzan tra gli anni 80 e 90, è morto in un tragico incidente all’età di 58 anni. Joe Lara è deceduto insieme alla moglie Gwen Shamblin e altre cinque persone dopo che il jet privato Cessna C501 su cui erano a bordo è precipitato all’improvviso nelle acque del lago Percy Priest, nel Tennessee.

Partito dal Smyrna Rutherford County Airport e diretto a Palm Beach, in Florida, sono ancora da chiarire le cause di tale anomalia del velivolo.

Joe Lara: la tragica scomparsa

Le squadre di soccorso di Rutherford hanno operato per tutta la notte, ma dei presenti sul volo nessuno è purtroppo sopravvissuto.

Uno dei coordinatori dei soccorsi ha fatto sapere che gli sforzi si sono spostati dall’iniziale speranza di salvataggio al recupero dei cadaveri. Joe Lara, come detto, era noto soprattutto per avere indossato i panni del popolare personaggio immaginario inventato da Edgar Rice Burroughs. Lo aveva interpretato dapprima nel film Tarzan a Manhattan del 1989, poi nell’omonima serie tv andata in onda negli Stati Uniti tra il 1996 e il 1997.