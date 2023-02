Joe Violanti è morto: addio al conduttore radiofonico e deejay

Lutto nel mondo delle emittenti radiofoniche: a soli 63 anni è morto Joe Violanti.

A rendere pubblica la triste notizia è stato Charlie Gnocchi, che ha condiviso parecchi anni accanto allo speaker.

Joe Violanti è morto

Joe Violanti, conduttore radiofonico e deejay molto apprezzato, è morto a soli 63 anni. La triste notizia è stata data dall’amico e collega Charlie Gnocchi. Le cause del decesso sono da ricollegare ad una malattia, che lo ha consumato nel giro di poco tempo.

L’annuncio di Charlie Gnocchi

A didascalia di una foto che lo ritrae con Joe Violanti, Charlie ha scritto:

“Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me”.

Non solo conduttore radiofonico e speaker, Joe era anche comico, autore televisivo e scrittore. Lui e Charlie hanno lavorato insieme a diversi format.

Chi era Joe Violanti

Da RTL 102.5 a RDS, passando per Rai Radio2, Radio Kiss Kiss e Radio 105: sono tante le emittenti radiofoniche che hanno avuto Violanti in squadra. Insieme a Charlie Gnocchi, Joe è stato al timone di: 105 Cee – cercando la Cee che c’è in te! (Radio 105), UnoMattina Estate (Rai 1), Gelato Import-Export” (Rai Radio 2) e Alto Godimento (RTL 102.5 e RDS).