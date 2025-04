John De Leo in ascensore in "Love Me Tender" (con Paolo Fresu)

John De Leo in ascensore in "Love Me Tender" (con Paolo Fresu)

Roma, 9 apr. (askanews) – È online il video di “Love Me Tender” di John De Leo e Jazzabilly Lovers tratto dall’album Tomato Peloso uscito a fine febbraio per la Tuk Voice di Paolo Fresu, di cui askanews pubblica un estratto.

Da un’idea di John De Leo, il video è una felice combinazione tra videoclip e breve cortometraggio. Ispirato al precedente “Aritmia” (Carosello 2017 con Fabrizio Puglisi), anche questo filmato è ambientato in ascensore. L’ascensore rappresenta infatti una fobia dell’artista romagnolo e il video è forse un modo per esorcizzare questa paura, per disinnescarla e trasformarla in atto creativo. Al gioco si è prestato anche Paolo Fresu, che oltre a suonare nel brano compare anche in un cameo nel video.

L’atmosfera inizialmente cupa e claustrofobica si risolve grazie allo humour, componente fondamentale della visione artistica di De Leo. Il tema dell’amore non è raffigurato nella sua accezione esclusivamente romantica ma anche metafisica.

La realizzazione del video è stata possibile grazie collaborazione tra John De Leo e l’Accademia di Belle Arti LABA di Brescia; ha preso forma all’interno del Corso di Graphic Design e Multimedia, coordinato da Diego Ruggeri, per concretizzarsi nell’ambito del Biennio di Cinema e Audiovisivo e del Triennio di Scenografia – Indirizzo Cinema, con la supervisione del docente Marco Jeannin.

Partendo da uno storyboard ideato dallo stesso De Leo, gli studenti e le studentesse dell’Accademia LABA hanno trasformato l’idea iniziale in immagini, curando ogni fase della

realizzazione del videoclip e dando così vita a un’esperienza di formazione che ha unito il talento visionario del cantante e compositore romagnolo con l’energia creativa delle nuove generazioni.

Il video è stato girato a Brescia nel teatro di posa Vulcano Studio; in totale controtendenza a posticce post-produzioni e all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale è stata ricreata tutta l’ambientazione compreso l’ascensore, interamente realizzato a mano. Il set ha coinvolto una ventina di studenti e studentesse impegnati nelle riprese e poi nel montaggio. Alcune scene finali sono state girate a Cantieri Meticci di Bologna da Marco Civinelli per Alternative Group.

Il progetto è stato possibile anche grazie alla collaborazione con la casa di produzione bresciana 5e6 di Graziano Chiscuzzu, anch’egli docente LABA e coordinatore del corso di Cinema. Il risultato è un progetto originale, di grande valore e che conferma l’impegno di LABA nel coniugare dimensione accademica e concrete opportunità di sperimentazione nel mondo artistico professionale.

John De Leo e i Jazzabilly Lovers (Enrico Terragnoli -electric guitar, live looping sampler, effects, keyboards –

Stefano Senni double bass, Fabio nobile – drums, percussion, backing vocals e Franco Naddei sound design, live looping sampler, live electronics) saranno in tour ad aprile: il 18 a Cesenatico (NOI Lounge Music Club) e il 22 al Blue Note di Milano.