John Elkann: momento difficile per Juventus in campo e fuori

Milano, 23 mag. (askanews) – “È un momento difficile in campo e fuori campo, la Juventus ha sempre affrontato e si è sempre rafforzata nelle avversità”. Lo ha detto l’Ad di Exor, John Elkann a margine di un evento in Bocconi in merito alla sentenza della procura Figc sul processo plusvalenze. “Oggi ho parlato con il nostro allenatore Allegri, sente la responsabilità della nostra storia ed è determinato con la nostra squadra ad affrontare le due prossime partite per meritare l’Europa sul campo”, ha aggiunto.

