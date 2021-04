John Travolta ricorda il figlio scomparso: “Ti voglio bene”

John Travolta ha scritto un commovente messaggio per suo figlio Jett, scomparso nel 2009.

John Travolta ha ricordato suo figlio Jett, scomparso nel 2009, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 29esimo compleanno.

John Travolta: il messaggio per il figlio scomparso

Ogni anno John Travolta dedica un messaggio a suo figlio Jett, scomparso nel 2009 in circostanze mai del tutto chiarite e che – com’è noto – soffriva di autismo.

“Buon compleanno mio bellissimo Jetty, ti voglio bene”, ha scritto John Travolta nel suo post, in cui è ritratto insieme a suo figlio. Al messaggio dell’attore si sono uniti gli altri due figli, Ella Bleu (nata nel 2000) e Benjamin (nato nel 2010), entrambi nati dal suo amore per Kelly Preston. L’attrice è scomparsa il 12 luglio 2020 dopo una lunga e difficile battaglia contro il cancro al seno. Dopo la sua morte John Travolta ha fatto sapere di volersi prendere una pausa dal mondo del cinema e dalla sua vita pubblica per meglio potersi dedicare ai suoi figli.

Nel corso degli anni Kelly Preston ha dedicato numerosi messaggi a suo figlio Jett e alla sindrome dello spettro autistico, patologia di cui i due hanno spesso parlato dopo la nascita del bambino. In tanti sui social si sono uniti a John Travolta dopo i due tragici lutti che hanno segnato la sua vita.