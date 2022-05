John Zderko è morto: aveva recitato in Criminal Minds

Il mondo del cinema e della tv piangono John Zderko. L'attore è scomparso a 60 anni.

John Zderko è morto

Il mondo del cinema e della tv sono in lutto per la scomparsa di John Zderko, l’attore che aveva recitato in numerosi film e fiction per il grande ed il piccolo schermo ed era ricordato soprattutto per il suo ruolo in Criminal Minds.

Il suo amico Charlie Koontz ha dato la notizia della sua scomparsa scrivendo in un Tweet: “ Un grande amico e un attore eccellente se ne sono andati troppo presto ”. A lui si sono aggiunti numerosi fan, amici e colleghi che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore.

Zderko aveva 60 anni e combatteva da tempo contro un tumore che non gli ha lasciato scampo. Nel corso della sua carriera aveva recitato in The Mentalist, Breaking di Bleeker Street, Criminal Minds, Bosch: Legacy e numerose altre produzioni televisive.

Da sempre recitare era la sua grande passione.

La vita privata dell’attore

Non si sa molto della vita privata di John Zderko, che da questo punto di vista era estremamente riservato. L’attore lascia sua sorella Karen e i suoi adorati nipoti, Jason e Jeff.