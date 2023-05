Johnny Depp acclamato a Cannes, nuova vita dopo il processo con Heard

Cannes (Francia), 17 mag. (askanews) – Impeccabile in abito nero, coda di cavallo e occhiali da sole, Johnny Depp è stato acclamato dai fan sul tappeto rosso del Palais du Cinema per la serata d’apertura del 76esimo Festival di Cannes. Applausi e grida riservate a una megastar, da alcuni ritenuta ancora oggi divisiva, ma per Depp un nuovo capitolo dopo il processo vinto contro l’ex moglie Amber Heard.

Sul red carpet accanto a Depp, Maiwenn, attrice e regista francese di “Jeanne du Barry – La favorita del re”, film di apertura del Festival, con la star de “I pirati dei Caraibi” nei panni di Re Luigi XV. Il giorno dopo in conferenza stampa, Depp si è levato qualche sassolino dalle scarpe:

“Su ciò che riguarda me e la mia vita, la maggior parte di ciò che avete letto è una fiction immaginaria, orribile. Il fatto è che, come dicevo, siamo qui per parlare di un film, ma sapete, è come quando ti chiedono ‘Come stai?’, ma in realtà i sottotitoli recitano ‘Mio Dio ti odio”.