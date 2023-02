Johnny Depp torna a vestire i panni del mitico Jack Sparrow

Stando a quanto dichiarato dal quotidiano britannico The Sun, Johnny Depp non avrebbe ancora abbandonato le vesti del capitano Jack Sparrow, protagonista della saga Pirati dei Caraibi.

Infatti, secondo le indiscrezioni, le riprese del film sarebbero previste per il 2023, con un primo incontro a Febbraio destinato alle scene di prova.

Perchè l’attore era stato licenziato dalla Disney

A seguito del processo giudiziario che aveva appassionato social networks e tabloid, compreso il The Sun (che lo aveva definito “picchiatore di moglie”, ndr), Johnny Depp si era visto privare dell’iconico personaggio del pirata Jack Sparrow.

A distanza di qualche mese dalla vittoria di Depp in tribunale in occasione del secondo processo, Depp sarebbe pronto a tornare sul set della famosissima saga firmata Disney. Infatti, era stato proprio lui ad intentare la causa contro la ex moglie Amber Heard, citata per diffamazione per le accuse di maltrattamenti domestici.

Il nuovo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi: top secret

Secondo il suddetto giornale, il progetto del nuovo capitolo cinematografico della saga Pirati dei Caraibi sarebbe top secret.

Le indiscrezioni affermano che il titolo della pellicola sarebbe “A day at the sea”.

Progetto top secret, tuttavia, non vi sono dubbi sulla presenza di Depp sul set. È sempre il The Sun a scrivere che “Johnny tornerà nei panni di Jack Sparrow e le riprese inizieranno all’inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito. Tutto è nelle fasi iniziali e non c’è ancora nessun regista associato al progetto”.

Come previsto, la casa di produzione del film sarà sempre Disney, che avrebbe scelto nella persona di Bruce Hendricks il ruolo di produttore esecutivo.