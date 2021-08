Johnny Depp vince la causa contro Amber Heard: sarà processata per diffamazione

Johnny Depp ha vinto la causa contro l'ex moglie Amber Heard, che per questo dovrà essere processata per diffamazione.

Johnny Depp ha vinto la sua battaglia in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard, che per questo sarà processata per diffamazione nei suoi confronti.

Johnny Depp vince in tribunale

Amber Heard dovrà essere processata per diffamazione. L’ex marito Johnny Depp ha infatti vinto la causa presentata in tribunale contro l’attrice, che nel frattempo lo ha denunciato per violenza domestica.

La causa intentata dal divo americano si riferisce a un articolo del Washington Post risalente al 2018 dove la Heard, pur non facendo il suo nome, riferiva di esser stata vittima di violenza domestica: “Sono diventata una figura pubblica che rappresenta gli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell’ira della nostra cultura per le donne che parlano”. Di recente Depp ha perso invece la causa contro il Sun, in cui veniva definito “picchiatore di mogli” proprio per via del processo intentato contro di lui dall’ex moglie (e che ancora non si è concluso).

A causa della causa legale intentata contro di lui dall’ex moglie, Depp ha confessato di stare vivendo un periodo difficile dal punto di vista della carriera. “Mi sto muovendo nella direzione che mi permetterà di portare alla luce tutto questo”, ha dichiarato l’attore, che ha accusato Hollywood di “boicottarlo”.

Johnny Depp contro Amber Heard

Dopo appena 15 mesi di matrimonio tra il 2015 e il 2016, Johnny Depp e Amber Heard si sono separati tra pesanti accuse e recriminazioni reciproche.

Dopo che lei lo ha accusato di violenza domestica anche l’attore ha accusato l’attrice di averlo picchiato. Mentre alcuni accordi cinematografici sono sfumati per l’attore a causa della vicenda, alcune delle sue ex hanno preso le difese (tra queste in particolare l’ex moglie Vanessa Paradis, padre dei due figli avuti dall’attore). Amber Heard, che come mantenimento aveva richiesto all’attore 7 milioni di dollari, avrebbe affermato di aver dato il denaro in beneficenza (mentre in seguito la questione sarebbe stata smentita).

Johnny Depp oggi

Dopo l’addio ad Amber Heard Johnny Depp ha vissuto un momento particolarmente difficile e ha visto sfumare molti dei suoi contratti cinematografici. Al momento non sono emerse prove riguardanti le presunte violenze che i due attori avrebbero commesso l’uno nei confronti dell’altra, ma è noto che già in passato Depp abbia avuto una relazione piuttosto turbolenta con l’ex fidanzata Kate Moss.