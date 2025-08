Johnson e Trump criticano i Democratici sull'inchiesta Epstein

Il dibattito politico sul caso Epstein si fa sempre più acceso. In queste ultime settimane, il Presidente della Camera, Mike Johnson, e l’ex Presidente Donald Trump hanno messo nel mirino i Democratici, accusandoli di non aver agito in tempo utile. La questione è tornata alla ribalta dopo che alcuni legislatori hanno avanzato una proposta per la pubblicazione dei documenti federali relativi all’inchiesta su Jeffrey Epstein, il noto finanziere coinvolto in gravissimi crimini sessuali.

Ma perché tutto questo clamore solo ora?

Le accuse di Johnson e Trump

Il 24 luglio, durante un’intervista a CBS, Johnson ha affermato: “Se erano così preoccupati per il rilascio dei documenti, avrebbero potuto farlo durante la presidenza Biden”. Un attacco mirato, soprattutto nei confronti dei rappresentanti Thomas Massie e Ro Khanna, che ora si sono messi in moto per forzare il rilascio di questi documenti. Ma cosa è successo nel frattempo? Johnson ha sottolineato che durante l’amministrazione Biden, Massie e Khanna non hanno mai sollevato la questione. E Trump, dal canto suo, ha rincarato la dose sostenendo che i Democratici avrebbero dovuto rendere disponibili i documenti prima delle elezioni, considerando che avevano il controllo per ben quattro anni. Cosa nascondono, quindi, i Democratici?

Le iniziative legislative sui documenti Epstein

Le dichiarazioni di Johnson e Trump hanno dato una spinta a Khanna, il quale ha evidenziato come le contraddizioni dell’amministrazione Trump riguardo alla pubblicazione dei documenti abbiano spinto i legislatori a proporre nuove leggi. Già nel 2018, dopo un’inchiesta del Miami Herald, i Democratici avevano iniziato a cercare documenti sul caso. Prima di quel momento, il dibattito politico si era focalizzato sulle connessioni di Epstein con l’ex Presidente Bill Clinton, limitando così le dichiarazioni pubbliche dei Democratici. Con l’arresto di Epstein nel 2019, alcune figure chiave del partito, come Lois Frankel e Debbie Wasserman Schultz, hanno avviato una campagna per il rilascio dei documenti, chiedendo anche che l’ex procuratore Alex Acosta testimoniasse in merito all’accordo di patteggiamento che aveva permesso a Epstein di scontare solo 18 mesi in carcere. Ma ci si domanda: cosa ci riserverà il futuro?

La lotta per la trasparenza e le conseguenze politiche

Negli anni, i Democratici hanno fatto di tutto per ottenere una piena responsabilità per i crimini di Epstein. Wasserman Schultz ha dichiarato: “Un resoconto completo di questi crimini atroci manca”. Questo ha portato a richieste bipartisan per una maggiore trasparenza, soprattutto dopo la morte di Epstein nel 2019, che ha sollevato molteplici interrogativi sulle circostanze della sua detenzione e morte. Con l’arrivo dell’amministrazione Biden, i Democratici hanno un po’ attenuato le loro richieste pubbliche per il rilascio dei documenti, citando la necessità di rispettare le vittime e le loro paure di ritorsioni. Ma le pressioni politiche per una maggiore trasparenza non si sono fermate; sono culminate in recenti iniziative legislative mirate a prevenire accordi di patteggiamento segreti e a garantire che le vittime siano sempre informate su tali accordi. La battaglia per la verità continua e il pubblico si interroga: quali saranno le prossime mosse in questa intricata vicenda?