Jolanda De Rienzo mamma di Gabriel, il compagno Angelo Barletta: “Hai lottato e sofferto per amore”

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo è diventata mamma del piccolo Gabriel, nato dall’amore vissuto con il compagno e musicista Angelo Barletta.

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo ha dato alla luce il suo primo figlio, nato dall’amore vissuto con il musicista Angelo Barletta.

Jolanda De Rienzo mamma di Gabriel, la relazione con Angelo Barletta

Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva, e Angelo Barletta, musicista, sono diventati genitori: la donna, infatti, ha partorito il loro primogenito, battezzato Gabriel.

I due neogenitori sono apparsi estremamente felici ed entusiasti per il lieto evento e per aver potuto finalmente stringere tra le braccia l’attesissimo neonato.

L’annuncio della coppia è stato seguito da innumerevoli messaggi di auguri pubblicati sui profili Instagram di Jolanda De Rienzo e di Angelo Barletta.

Jolanda De Rienzo mamma di Gabriel, l’annuncio su Instagram

La nascita del piccolo Gabriel è stata comunicata dalla giornalista sportiva tramite il suo account Instagram ufficiale: Jolanda De Rienzo, infatti, ha deciso di condividere con i suoi 300 mila followers le prime foto scattate al neonato, recentemente venuto al mondo.

Tra le immagini apparse sul social, figura anche un particolare scatto nel quale il bambino mostra – in modo del tutto casuale – il dito medio. La giornalista, quindi, ha voluto corredare la fotografia con una didascalia ironica che recita quanto segue: “Ciao, mi chiamo Gabriel. Ci tenevo a salutarvi… a modo mio”.

L’arrivo del piccolo Gabriel è stato commentato da molti personaggi dello spettacolo – tra i quali figurano ad esempio Andrea Delogu, Alessia Ventura o, ancora, Gianluca Impastato – che si sono congratulati per il lieto evento e hanno unanimemente definito il bambino un’autentica “meraviglia”.

Jolanda De Rienzo mamma di Gabriel, la dedica del compagno

L’arrivo del neonato è stato commentato anche dal compagno della giornalista napoletana, Angelo Barletta, che ha postato delle stories su Instagram volte a ringraziare lo staff medico che ha collaborato al parto e tutti coloro che hanno voluto rivolgere i propri auguri alla sua famiglia.

Inoltre, il musicista ha scritto una lunga e appassionata dedica per la compagna, facendo trapelare le difficoltà vissute da Jolanda De Rienzo nel corso dei nove mesi che hanno caratterizzato la gravidanza.

A questo proposito, infatti, Angelo Barletta ha dichiarato: “Sono felice di annunciarvi la nascita di Gabriel Barletta. Ringrazio il Dott. Franco Barletta per la pazienza, grande professionalità e umanità che ha avuto nei nostri confronti. Grazie, grazie di cuore. Sei unico. Grazie a tutti coloro che hanno avuto un dolce pensiero per me e per Jolanda. Ringrazio l’equipe della Clinica Sanatrix, sono stati davvero impeccabili. Per chiudere…volevo complimentarmi con te amore mio. Sei una mamma meravigliosa, hai avuto tanto coraggio e forza, hai lottato e sofferto in questi nove mesi ma ne è valsa la pena! Hai messo al mondo con tanto amore uno scricciolo amorevole. Il nostro amore”.