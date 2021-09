Jolanda De Rienzo post gravidanza: gli incredibili insulti apparsi sui social

I segni evidenti del recente parto hanno portato alcuni haters a scagliari contro la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo

La giornalista sportiva Jolanda De Rienzo ha deciso di mostrarsi sui social con la linea gravidica in mostra e i segni tangibili del parto dello scorso giugno. Tra i tanti commenti dei fan si è però purtroppo distinto un hater che su Instagram l’ha attaccata pesantemente.

“Quando fai i bambini, poi mangi e diventi una mucca“, sono per la precisione le aberranti parole dell’odiatore, al quale la stessa Jolanda ha replicato con piglio e sicurezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Jolanda De Rienzo: la decisa replica all’hater

Il noto volto di Sportitalia non ha infatti esitato a condannare pubblicamente l’hater, mettendo alla berlina il suo commento. “Tralasciando l’Italia, ho ancora la linea gravidica, la pancetta e sì, non sono quella di prima. Caro hater, per il mio corpo, volendo c’è rimedio. Per il tuo cervello non c’è speranza”. Questo nello specifico il suo post della giornalista comparso su Twitter:

“Quando fai i bambini poi mangi e diventi una mucca;” Tralasciando l’italiano,

Ho ancora la linea gravidica, la pancetta e si, non sono quella di prima Caro #Hater

Per il mio corpo, volendo, c’è rimedio

PER IL TUO CERVELLO NON C’È SPERANZA❕#quandocevòcevò 🧠#jolandona 💯%💋 pic.twitter.com/5YpzNwPInb — Jolanda De Rienzo (@jolandafiore) September 7, 2021

Jolanda De Rienzo ha partorito il suo primo figlio Gabriel lo scorso 20 giugno, nato dall’unione con il compagno pianista Angelo Barletta. La professionista, classe 1984 e originaria di Napoli, ha ricevuto le congratulazioni di molti vip, come Gianluca Impastato, Andrea Delogu e Alessia Ventura tra i tanti.