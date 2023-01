Jolanda Renga al concerto del padre: duetto con un look coordinato

In occasione del concerto di Piazza Loggia a Brescia, Jolanda Renga e suo padre Francesco si sono esibiti insieme, con un duetto da pelle d’oca.

I due hanno perfino scelto di sfoggiare un look coordinato.

Jolanda Renga al concerto del padre: il duetto

Francesco Renga, in occasione dell’evento Brescia Capitale della Cultura, si è esibito in concerto presso Piazza Loggia. La serata, presentata dall’ex moglie Ambra Angiolini, ha visto la presenza della prima figlia che hanno avuto insieme, la bellissima Jolanda. Padre e pargola hanno regalato agli spettatori una performance da pelle d’oca, sulle note di Angelo, la canzone che l’artista ha scritto in occasione della sua nascita.

Jolanda e Francesco Renga: look coordinato per il duetto

Jolanda e Francesco hanno scelto di esibirsi insieme con un look coordinato. Il cantante ha optato per un elegante outfit total black con cappotto monopetto, mentre la pargola ha preferito un completo nero composto da pantaloni palazzo e blazer oversize, spezzati da un lupetto bianco. In linea con lo stile di padre e figlia anche Ambra, che ha sfoggiato una giacca doppiopetto scura con lupetto bianco. Insomma, una reunion familiare anche in tema di look.

Jolanda Renga sogna la musica

Nel corso della sua prima intervista a Verissimo, Jolanda ha ammesso che non sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. La figlia di Renga vorrebbe seguire le orme del padre e diventare cantante. Non a caso, ha rivelato che sta già studiando duramente per veder realizzato il suo sogno.