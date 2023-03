Jolanda Renga innamorata: le foto con il fidanzato Filippo

Jolanda Renga è più innamorata che mai del fidanzato Filippo e in queste ore ha pubblicato sui social alcune foto che testimoniano il loro grande amore.

Jolanda Renga: l’amore per il fidanzato

Jolanda Renga è innamorata del suo fidanzato Filippo, con cui si è decisa a uscire allo scoperto sui social alcune settimane fa. In queste ore la figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga ha pubblicato alcune foto che testimoniano il suo amore per il fidanzato, su cui ha affermato: “E’ una delle persone migliori che conosco”. I due si sono ritratti occhi negli occhi e con due sorrisi spensierati e innamorati, e hanno subito fatto il pieno di like da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jolanda (@jolandarenga)

Lo sfogo di Jolanda

Attraverso i social Jolanda Renga si è scagliata contro i suoi detrattori e ha svelato di aver sofferto in passato per i paragoni fatti dagli haters tra il suo aspetto e quello di sua madre Ambra Angiolini. Oggi Jolanda ha imparato ad apprezzarsi con i suoi pregi e i suoi difetti.

“Il fatto che qualcuno mi scrive “in realtà sei bella” mi rincuora fino a un certo punto: non è un problema così grande in verità. Quello che mi ha fatto davvero bene è che mi hanno scritto tante donne, ringraziandomi per le cose che avevo detto. Questa è la vittoria più grande. Se ho aiutato anche solo una ragazza ho vinto”, ha confessato via social.