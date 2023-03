Jolanda Renga presenta il fidanzato Filippo: la reazione di papà Francesco

Jolanda Renga ha presentato sui social il fidanzato Filippo Carrante. La ragazza ha confessato che papà Francesco e mamma Ambra l’hanno già conosciuto e hanno approvato.

Jolanda Renga presenta il fidanzato Filippo

Dopo averne parlato nel salotto di Verissimo, Jolanda Renga ha ufficialmente presentato il fidanzato anche ai fan. Tramite il suo profilo Instagram, la figlia di Francesco e Ambra Angiolini ha mostrato il volto di Filippo Carrante. “Per me lui è perfetto“, ha dichiarato nel programma di Silvia Toffanin.

Francesco Renga approva il fidanzato di Jolanda

“È una delle persone migliori che conosco e so che per me c’è sempre. A mio papà l’ho già presentato“, ha confessato Jolanda a Verissimo. Sia il padre Francesco che la madre Ambra l’hanno conosciuto e si sono detti felici della sua scelta. Non a caso, i commenti dei genitori ai suoi primi post social di coppia sono con occhi a forma di cuore.

Jolanda e Filippo innamorati a Roma

Recentemente, Jolanda e Filippo si sono concessi una vacanza a Roma. E’ proprio dalla città eterna, che la giovane Renga ha voluto presentare il fidanzato ai fan. A didascalia degli scatti condivisi su Instagram non ha aggiunto dettagli, se non il nome del principe azzurro. Il ragazzo è il primo che la figlia di Ambra mostra pubblicamente.