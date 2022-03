José Mourinho verso la curva giallorossa: “State zitti, c***o”

José Mourinho non ha apprezzato i cori della curva giallorossa, che sul 3-0 per la Roma nel derby hanno iniziato a irridere i tifosi laziali.

Il derby di Roma del 20 marzo 2022 si è concluso con un sonoro 3-0 a favore dei giallorosi, che hanno dominato su una Lazio raramente pericolosa grazie alla doppietta di Tammy Abraham e alla rete su punizione di Lorenzo Pellegrini, siglate nel primo tempo.

Tammy Abraham carica i tifosi

E proprio Tammy Abraham ha caricato più volte i tifosi della curva sud, che hanno risposto con cori e grida per sostenere la squadra guidata da José Mourinho fino al termine della prima frazione di gioco.

La curva giallorossa irride la Lazio

Prima del fischio finale del primo tempo, i sostenitori della Roma hanno cominciato a irridere i tifosi laziali. La curva giallorossa ha infatti iniziato a gridare i classici olè di derisione mentre la propria squadra del cuore era in possesso della palla: un gesto che ha fatto infuriare José Mourinho.

“State zitti, c***o”: José Mourinho non apprezza i cori della curva giallorossa

Le telecamere hanno mostrato l’allenatore della Roma prima fare un segno di no rivolto alla propria curva, poi, al termine di un’azione di gioco, girarsi verso i tifosi giallorossi mettendosi al contempo il dito sulla bocca per invitarli al silenzio.

José Mourinho non voleva che si iniziasse a pensare che la sua squadra avesse già vinto il derby, un po’ per scaramanzia, un po’ per non far rilassare i giocatori.

“State zitto, c***o”, ha urlato quindi Mourinho, contrariato dal coro, comunque destinato ai tifosi rivali.

