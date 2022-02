Il piccolo José Sebastiani, figlio di Amadeus, è diventato una vera e propria star all'interno di Sanremo 2022: scopriamo qualche dettaglio su di lui.

A Sanremo 2022 è nata una nuova stella, si tratta di José Sebastiani! Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, grazie alla sua partecipazione alla nota kermesse musicale, ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori ed è diventato popolare sui social, merito anche delle gag con Sabrina Ferilli e Fiorello.

Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus è la star di Sanremo 2022: la gag con la Ferilli

La quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022 è stata un successo, la co-conduttrice Sabrina Ferilli, amatissima dal pubblico italiano, ha saputo ancora una volta conquistare i telespettatori, merito anche di una simpaticissima gag con un ragazzo di 13 anni, che è diventato un vero e proprio protagonista di Sanremo 2022, stiamo parlando di José Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo.

Nella serata di sabato 5 febbraio 2022, Sabrina Ferilli ha chiamato in causa il giovane José e si è così espressa sul suo conto:

“Sono qui per presentare un piccolo ragazzo che diventerà uomo, il figlio di Giovanna e Amadeus. C’ha un potere disumano sto ragazzino, perchè quando Amadeus gli ha chiesto un nome da suggerirgli di chi poteva affiancarlo, il ragazzinetto, generazione zero con una capoccia così, ha detto ma una già ce l’hai papà, è Sabrina Ferilli”.

Dopo aver speso queste parole per José, la Ferilli si è diretta verso di lui, che ha occupato sin dalla prima serata la prima fila insieme a mamma Giovanna e l’ha abbracciato dicendogli:

“Eh beh, ma non ci abbracciamo figlio mio? Sei un fenomeno , lo sai che da questo momento resteremo sempre insieme? Io parlerò solo con te se c’ho problemi con la Rai, damme il numero”.

La simpatica gag si è conclusa con la richiesta di Sabrina Ferilli di farsi fotografare con José, volontà che è stata esaudita da Mara Venier, autrice dello scatto, che in poco tempo è diventato virale su Twitter.

Sanremo 2022, Fiorello su José Sebastiani: la simpatica gag

A rendere protagonista per primo, all’interno di Sanremo 2022, il simpaticissimo figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, Josè Sebastiani, è stato Fiorello, che l’ha citato nel monologo con cui ha aperto la prima puntata del Festival.

In quell’occasione ecco cosa aveva dichiarato Fiorello su Amadeus:

“Sapete come mi ha convinto? Mi ha fatto venire dei sensi di colpa incredibili. In una giornata freddissima dalla finestra vedo un bambino con un cartello davanti casa mia. Era suo figlio Josè con un cartello con scritto: Non abbandonare Papà”.

José Sebastiani, scatenatissimo dalla prima fila: l’esultanza per la vittoria di Blanco e Mahmood

Non è di certo passata inosservata l’esultanza di José Sebastiani per la vittoria di Blanco e Mahmood, dalla prima all’ultima serata della 72esima edizione della Kermesse musicale più importante d’Italia, il giovane figlio di Amadeus ha accompagnato con eleganza e compostezza la mamma Giovanna Civitillo, rigorosamente in prima fila.

E come non ricordare la faccia sconvolta di José dinanzi alla gag ideata da Sangiovanni, che ha ben pensato di far chiudere gli occhi ad Amadeus e di porre sul collo del conduttore del Festival una sciarpa del Milan, per celebrare la vittoria della squadra nella partita contro l’Inter andata in onda proprio nella serata di sabato 5 febbraio 2022.

Chi è José Sebastiani? Cenni biogafici di uno dei protagonisti di Sanremo 2022

José Sebastiani è già una star dopo la conclusione di Sanremo 2022, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo ha 13 anni e il suo nome ha un’origine tutta particolare, ecco cosa ha raccontato qualche tempo fa il conduttore Rai a Chi:

“Quando la mia compagna Giovanna era al secondo mese di gravidanza organizzammo un weekend a Lisbona. Mentre siamo sull’aereo chi ti vedo entrare? José Mourinho. Il cuore mi batteva all’impazzata, come un ragazzino, e sono andato da lui. Tornato al mio posto ho detto a Giovanna: se attendiamo un maschio, si chiamerà José”.

E così è stato, il figlio di Amadeus ha dunque ereditato il nome dal grande Mourinho e la grande passione per la squadra calcistica dell’Inter proprio da suo padre.