Joseph Ratzinger compie 95 anni: “Lucido e di buon umore”

Il 16 aprile Joseph Ratzinger ha compiuto 95 anni. Il Papa emerito è "fisicamente debole, ma lucido e di buon umore", secondo il segretario Georg Gänswein.

Sabato 16 aprile 2022 il Papa emerito Joseph Ratzinger ha compiuto 95 anni. Anche il giorno della sua nascita, il 16 aprile 1927, era un Sabato santo.

I 95 anni di Joseph Ratzinger: il racconto del suo segretario privato

“Il Papa emerito è di buon umore, naturalmente è fisicamente relativamente debole e fragile, ma piuttosto lucido”, ha dichiarato a Vatican News l’arcivescovo Georg Gänswein, segretario privato di Benedetto XVI.

Che ha poi precisato che non ci sarà alcuna festa, in quanto il Sabato santo è “il giorno che esprime il riposo sepolcrale di Cristo”.

Per quanto riguarda il giorno di Pasqua, invece, “è prevista la celebrazione liturgica. Poi, durante la settimana di Pasqua, delegazioni più piccole e alcune persone verranno a porgere i loro auguri”.

Il segretario ha sottolineato che da qualche tempo Benedetto XVI non celebra più personalmente la festività “perché non ha più la forza di stare sempre in piedi e non ha più la forza nella voce.

Tuttavia, segue la liturgia, vi partecipa concelebrando, con grande enfasi interiore. Ne trae anche nuova forza, giorno dopo giorno, per la sua vita”.

La visita di Papa Francesco

Come raccontato da Georg Gänswein, Papa Francesco si è recato da Joseph Ratzinger mercoledì 13 aprile, presso il monastero Mater Ecclesiae, per porgere personalmente i propri auguri al Papa emerito. Una visita anticipata, in quanto il Sabato santo è “un giorno molto impegnativo per Francesco”.

La routine al monastero Mater Ecclesiae

Il segretario ha poi spiegato che la routine al monastero Mater Ecclesiae “non è cambiata da quando il Papa è diventato emerito. Inizia sempre con la parte più importante della giornata, la mattina presto, cioè la Santa Messa e le preghiere del breviario. Poi il momento della colazione e una pausa. Quindi Benedetto XVI si dedica alla corrispondenza e alle letture del mattino. Ogni tanto c’è spazio per la musica, fino all’ora del pranzo”.

Nel pomeriggio, a seconda di come Joseph Ratzinger si sente, ci può essere un momento dedicato al riposo o a ricevere le visite. Non manca poi la “piccola passeggiata nei Giardini vaticani con la recita del rosario, ma seduti”. La giornata si conclude con il telegiornale in italiano e con “la preghiera della sera” dopo la cena.

