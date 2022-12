Joseph Ratzinger: ecco dove sarà sepolto il Papa emerito

Il 2022 si è chiuso con un’altra morte eccellente: si è spento quest’oggi, proprio l’ultimo giorno dell’anno, Joseph Ratzinger, l’ormai ex pontefice che nel 2013 aveva deciso di abbandonare il suo ruolo e di ritirarsi a vita privata, aprendo così la strada all’elezione di Papa Francesco.

Joseph Ratzinger aveva creato con la sua rinuncia una situazione inedita per la Chiesa, che mai prima di quel momento si era ritrovata con un papa “emerito” come lui. E inediti saranno anche i prossimi giorni, dove un papa ancora in vita come Francesco si ritroverà a presiedere il rituale per le esequie del “collega” da poco scomparso.

Una delle poche certezze dei prossimi giorni, ad ogni modo, sarà il luogo della sepoltura dell’ex pontefice.

Dove sarà sepolto Joseph Ratzinger?

Già nel 2020, l’ex Pontefice aveva indicato molto chiaramente il luogo dove avrebbe voluto essere sepolto. Ratzinger sarà sepolto nella tomba che fu di Giovanni Paolo II nella cripta di San Pietro.

Oggi l’urna è libera, poiché i resti di Karol Wojtyla sono stati trasferiti in una piccola cappella vicino alla Pietà di Michelangelo, dopo la sua canonizzazione.