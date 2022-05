L'attrice brasiliana Jossara Jinaro si è spenta tragicamente a soli 48 anni. L'annuncio straziante di suo marito ha commosso i fan.

Jossara Jinaro, attrice di origine brasiliana che aveva recitato in numerose serie di successo, si è spenta a 48 anni dopo aver combattuto una difficile battaglia contro un tumore al cervello.

Jossara Jinaro è morta

Il mondo del cinema e della tv piangono Jossara Jinaro, la celebre attrice scomparsa a 48 anni a seguito di una battaglia contro un cancro al cervello.

A dare la notizia al pubblico sono stati i familiari dell’attrice e in particolare il marito, che in un comunicato straziante ha scritto: “Era una moglie, madre, artista e amica straordinaria. Aveva l’anima più bella e gentile e non avrebbe accettato un no come. Ora riposa in pace e sarà ricordata per sempre. A me, Liam ed Emrys mancherà così tanto, anche se sappiamo che è nei nostri cuori e ci guida in ogni passo del cammino”.

Jossara Jinaro era nata a Rio de Janeiro, in Brasile, il 25 maggio del 1973, ma era cresciuta in Colombia prima di trasferirsi negli Stati Uniti con la sua famiglia. Aveva deciso giovanissima d’intraprendere la carriera d’attrice e aveva recitato in alcune serie di succeso, come E.R (dove aveva vestito i panni di Andrea Clemente) e Giudice Amy. Era madre di due bambini nati dall’amore per suo marito.

Jossara Jinaro: il cordoglio social

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno inviando i loro messaggi d’affetto e cordoglio alle pagine social dedicate all’attrice, scomparsa prematuramente a soli 48 anni. Le esequie si terranno nei prossimi giorni, ma la famiglia non ha ancora svelato se si tratterà di una cerimonia pubblica o privata.