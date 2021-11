Jovana Djordjevic e gli scatti bollenti a Ibiza: le foto che hanno fatto impazzire il web

La modella Jovana Djordjevic ha deliziato i suoi fan di Instagram con degli scatti bollenti in bikini nella spiaggia di Ibiza

La famosissima modella non è nuova a queste uscite: ancora una volta ha stupito i fan su instagram con degli scatti bolletti che hanno fatto letteralmente impazzire il pubblico social.

Chi è Jovana Djordjevic

Il suo nome di battesimo è Jovana Svonja, ma ha acquisito il cognome “Djorjevic” in seguito al matrimonio – avvenuto nel 2014 – con il calciatore professionista Flip Djordjevic.

L’attaccante ha militato diversi anni in Italia, e l’utlima esperienza risale al 2018 quando vestiva la casacca biancoceleste della Lazio. Jovana si è fatta subito conoscere dal pubblico italiano e non solo per via dei suoi scatti hot e delle sue curve.

Jovana Djordjevic: gli scatti ad Ibiza

La giovane e bellissima modella ha deliziato il suo pubblico con degli scatti in bikini non propriamente adatti alla stagione, ma che hanno ugualmente fatto impazzire i fan.

La ragazza si è esposta con un costume nero e un fisico inviadiabile in un post Instagram contenente tre foto che la ritraggono in spiaggia a Ibiza.

Come anticipato, i fan sono rimasti sorpresi da questo scatto in bikini. Manca un mese a Natale ma comunque la coniuge del calciatore ha voluto stuzzicare i propri seguagi con degli scatti bolletti che riscaldano questi giorni freddi, e ci è riuscita alla grande.

Nei commenti del social, infatti, la lista di apprezzamenti è infinita.