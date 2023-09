Dopo l’incidente in bicicletta che ha avuto a Santo Domingo, Jovanotti ha una gamba più corta dell’altra. Lorenzo Cherubini ha spiegato che questa è la conseguenza di un’operazione eseguita nel modo sbagliato.

Jovanotti dopo l’incidente: adesso ha una gamba più corta dell’altra

Ospite del programma radiofonico Non è un paese per giovani di Radio 2, Jovanotti ha parlato dell’incidente in bicicletta che ha avuto a Santo Domingo durante l’estate. Lorenzo Cherubini ha riportato la frattura del femore e della clavicola ed è dovuto rimanere nella Repubblica Dominicana per qualche settimana. L’operazione a cui lo hanno sottoposto, però, non è stata eseguita nel migliore dei modi, tanto che adesso si ritrova con una gamba più corta dell’altra.

Il racconto di Jovanotti

Jovanotti ha raccontato:

“Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore. Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Purtroppo, però non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo e così adesso ho una gamba più corta dell’altra”.

Un errore fatto dai medici di Santo Domingo che l’hanno operato, con cui dovrà fare i conti per il resto della sua vita. Nonostante tutto, l’artista è positivo.

Jovanotti: il tour è a rischio

Anche se dopo l’incidente ha una gamba più corta dell’altra, Jovanotti si sente comunque fortunato. Per sua stessa ammissione, poteva andare peggio, per cui si sente sollevato. Il tour, però, è a rischio. Ha concluso: