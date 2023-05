Jovanotti, incidente di percorso mentre pedala verso Viva Rai 2: il cellulare viene distrutto da una Vespa

Lunedì 8 maggio 2023, Jovanotti è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2 per presentare il suo documentario Aracataca, ma un piccolo incidente di percorso ha movimentato la mattinata dell’artista.

Il cellulare di Jovanotti è stato distrutto tra le vie di Roma

Jovanotti era partito dal Vaticano per attraversare le vie di Roma e arrivare da Fiorello in bicicletta, con le telecamere che lo seguivano lungo tutto il percorso. A un certo punto, il telefono con il quale il cantautore stava riprendendo il suo percorso è però scivolato dalla bici.

Jovanotti si è fermato per recuperarlo, ma non ha fatto in tempo, perché il dispositivo è stato schiacciato e distrutto da una Vespa che stava passando proprio in quel momento. Il tutto è stato documentato dalle telecamere.

Per il web, è un ragazzo sfortunato

Fiorello, che di tanto in tanto si collegava con Jovanotti, ha immediatamente raccontato agli spettatori quello che era successo, ma una volta che l’artista è arrivato in studio, nulla è stato detto sull’incidente.

Sul web gli utenti si sono invece scatenati. Riprendendo il titolo di uno dei suoi più famosi brani, Jovanotti è stato infatti ribattezzato ragazzo sfortunato.

Leggi anche: Bambino in arrivo nella famiglia Carrisi, la rivelazione di Romina Jr: “Ci stiamo pensando”

Leggi anche: Re Carlo III, la lettura del labiale conferma: all’incoronazione era infastidito