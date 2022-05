Juan Carlos I in barca a vela in Galizia, proteste in porto

Roma, 21 mag. (askanews) – Il re emerito di Spagna, Juan Carlos I, arriva al circolo velico di Sanxenxo, in Galizia, per partecipare a una regata durante il suo primo controverso viaggio in Spagna dopo quasi due anni di auto-esilio ad Abu Dhabi a causa di una serie di scandali finanziari.

Da sempre grande appassionato di vela, è salito a bordo della sua barca “Bribon” nonostante la regata fosse stata cancellata e ha iniziato a navigare.

Nel frattempo, fuori dal porto, un gruppo di circa 80 galiziani ha protestato contro di lui.

Anche se le indagini sugli affari di Juan Carlos I sono state chiuse, le rivelazioni sulle origini oscure della sua fortuna ne hanno danneggiato la reputazione e in molti ritengono sia “corrotto” e un “criminale” come gli anno gridato contro.